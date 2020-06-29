اليونان: لن نسمح برحلات مباشرة من بريطانيا والسويد

أعلنت السلطات اليونانية يوم الاثنين، أنها لن تسمح برحلات مباشرة من بريطانيا والسويد إلى البلاد حتى 15 يوليو.

وأضافت أنها ستستخدم إرشادات الاتحاد الأوروبي لتحديد الدول التي تعتبر معرضة بشدة لخطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي حين ستسمح اليونان باستقبال رحلات من معظم المقاصد الأوروبية اعتبارا من هذا التاريخ، لن يكون الأمر على هذا النحو بالنسبة لتلك القادمة من السويد وبريطانيا.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس، الذي رأس اجتماعا مع مسؤولي الصحة والحماية المدنية والسياحة اليوم: "عملية الفتح برمتها مرنة، وستكون هناك مراجعة مستمرة للوضع".

وعاودت اليونان فتح مطاراتها الرئيسية في أثينا وسالانيك أمام مزيد من الرحلات الدولية في 15 يونيو، وستعاود فتح جميع مطاراتها في أول يوليو.

ويمثل المصطافون البريطانيون عنصرا أساسيا لقطاع السياحة اليوناني الذي يواجه انخفاضا في الحجوزات بسبب جائحة "كوفيد-19" التي تشل اقتصادات العالم.

المصدر: رويترز