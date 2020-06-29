تركيا تمدد أجل دعم الأجور المرتبط بفيروس كورونا شهرا

أفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين، بأن بلاده ستمد أجل برنامج دعم الأجور لمدة شهر للاستمرار في التعويض عن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال أردوغان متحدثا بعد اجتماع لمجلس الوزراء، إن برنامجا آخر لمساعدات نقدية للأسر محدودة الدخل سيجري تمديده أيضا لمدة شهر.

وأضاف أنه جرى حتى الآن صرف 18 مليار ليرة (2.6 مليار دولار) في ظل البرنامجين.

وسيمتد ما يعرف بأجر العمل القصير، الذي يغطي بشكل جزئي أجور العاملين في وظائف رسمية الذين جرى تقليص عدد ساعات عملهم، إلى نهاية يوليو.

وبدأ العمل به في مارس بعد وقت قصير من تشخيص أول حالة إصابة بـ"كوفيد-19" في تركيا.

وكان بعض المسؤولين في السياحة وقطاعات أخرى قالوا إنه ينبغي مد أجل النظام لثلاثة أشهر أخرى.

وتشهد تركيا تراجعا في مؤشر الإصابات بعد أن شهد سابقا ارتفاعات جديدة.

وسبق أن أعلنت تركيا تجاوز المرحلة الأولى من مكافحة الجائحة، ورفعت كثيرا من القيود المفروضة بسبب انتشار الفيروس، حيث أعادت فتح المرافق العامة وسمحت بتنقلات الناس، لكن الأيام اللاحقة شهدت ارتفاعات جديدة في أعداد المصابين والمتوفين على أساس يومي.

المصدر:رويترز