فرنسا تسجل 35 وفاة بفيروس كورونا خلال ثلاثة أيام

أعلنت السلطات الصحية في فرنسا يوم الاثنين، أن عدد الأشخاص الذين توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 35 حالة في الأيام الثلاثة الماضية ليصبح 29813.

وأضافت أن عدد من يجري إدخالهم المستشفيات يواصل تراجعه المستمر منذ فترة طويلة.

وللمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا، الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، لم تقدم السلطات إحصاءات يومية في مطلع الأسبوع، وقالت إن ذلك سيكون الإجراء المتبع في هذا الصدد.

يذكر أن فرنسا سجلت خامس أكبر حصيلة لضحايا فيروس كورونا عالميا، لكن معدلات انتشار الفيروس تراجعت بشكل ملحوظ منذ وصولها إلى الذروة في مارس وأبريل الماضيين، وقد بدأت السلطات بإعادة فتح الاقتصاد تدريجيا.

المصدر: رويترز