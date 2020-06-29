الصحة الإسرائيلية: 637 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت إسرائيل يوم الإثنين، 637 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية، من بينها 432 إصابة منذ منتصف ليل الأحد.

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بأن عدد المصابين بالفيروس في إسرائيل ارتفع إلى 24.276 مصابا.

ومن بين المصابين، 43 بحالة خطيرة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 319 حالة وفاة.

وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون كوورنا في إسرائيل، "كابينيت كورونا"، يوم الإثنين، تقييد التجمهر داخل قاعات الحفلات والأفراح لينخفض عدد الأشخاص فيها إلى 100.

أما دور العبادة فلا يتجاوز عدد المصلين 50، وقد تقرر تشديد القيود المفروضة على الجمهور بسبب تصاعد المنحنى الوبائي في البلاد، وفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

في غضون ذلك، بعثت رئيسة الجمعية الإسرائيلية للأمراض المعدية، ميري وينبرغر، برسالة إلى المدير العام لوزارة الصحة، حازي ليفي، دقت فيها ناقوس الخطر بشأن الوضع الوبائي في البلاد.

ولفتت الخبيرة في الرسالة، حسب إذاعة "كان"، إلى وجود ديناميكية سلبية في الأسابيع الماضية ليس في معدل الإصابات الجديدة بالوباء فقط، بل وفي سن المرضى.

وقالت: "نحن على وشك فقدان السيطرة على الجائحة في إسرائيل، ونقترب من نقطة اللاعودة، حيث سيسري تفشي الوباء على نطاق واسع، مع تسجيل أعداد كبيرة من المصابين في حالة خطرة".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية