شومر وبيلوسي يدعوان المخابرات لتقديم توضيحات بشأن مكافآت روسية مزعومة لقتل جنود أمريكيين

دعا تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي، مخابرات بلاده لتقديم إحاطة لجميع أعضاء المجلس بشأن تقارير عن "مكافآت روسية لقتل جنود أمريكيين في أفغانستان".

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وقال شومر في بيان: "أدعو مديري المخابرات الوطنية ووكالة المخابرات المركزية إلى إطلاع جميع أعضاء مجلس الشيوخ المائة، فورا، على التقارير التي تفيد بأن روسيا وضعت مكافآت مقابل قتل جنود أمريكيين في أفغانستان. نحتاج إلى معرفة ما إذا تم إبلاغ الرئيس ترامب بهذه المعلومات أم لا، وإذا تم إبلاغه فعلا، فمتى كان ذلك؟".

من جهتها، طلبت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي من الاستخبارات تقديم إحاطة حول المعلومات التي نشرتها "نيويورك تايمز" وتفيد بأن "روسيا عرضت أموالا لمسلحين أفغان لاغتيال جنود أمريكيين".

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال إن أجهزة المخابرات أبلغته أن التقارير الإعلامية حول عرض الاستخبارات الروسية أموالا على حركة "طالبان" مقابل قتل جنود أمريكيين "غير جديرة بالثقة".

وكانت السفارة الروسية في واشنطن قد نفت بشدة صحة مقال "نيويورك تايمز"، داعية الصحيفة إلى الكف عن نشر أخبار زائفة.

المصدر: وكالات