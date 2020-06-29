المحكمة العليا الأمريكية تؤيد حكما يحد من تمويل منظمات مكافحة الإيدز بالخارج

أيدت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الاثنين، حكما يحد من تمويل منظمات مكافحة الإيدز بالخارج.

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وقضت المحكمة الأمريكية العليا بأن قانونا صدر عام 2003 لا ينتهك حقوق حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور بمطالبته الوحدات التابعة لمنظمات غير ربحية تعمل في الولايات المتحدة وتطلب تمويلا اتحاديا لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسب "إيدز"، باتخاذ موقف معارض للبغي والاتجار بالبشر لأغراض جنسية.

ويمثل الحكم الذي أصدره القاضي المحافظ بريت كافانو انتصارا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استئنافها لحكم أصدرته محكمة أقل درجة لصالح منظمات مكافحة الإيدز.

وصوت 5 قضاة محافظين مثلوا الأغلبية لصالح الحكم ورفضه 3 قضاة ليبراليين ولم تشارك القاضية الليبرالية إلين كاجان.

وكانت المحكمة العليا قد حكمت في 2013 بأن القانون ينتهك حرية التعبير فيما يخص المنظمات العاملة في الولايات المتحدة، لكنها في ذلك الوقت لم تحدد ما إذا كان ذلك ينطبق على الوحدات التابعة لها العاملة في الخارج.

وطعنت المنظمات في الحكم السابق باعتباره ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي.

المصدر: رويترز