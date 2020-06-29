بريطانيا.. إجمالي وفيات كورونا يقترب من 44 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية ارتفاع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا إلى 43575 حالة بعد تسجيل 25 وفاة جديدة جراء الوباء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب معطيات نشرتها وزارة الصحة، ارتفع إجمالي الإصابات إلى311.965 إثر تسجيل 815 حالة جديدة.

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ووصل إجمالي فحوصات الكشف عن الفيروس إلى أكثر من 9 ملايين بعد إجراء 93.881 اختبارا جديدا.

وتأتي بريطانيا على رأس قائمة الوفيات بسبب كورونا في القارة الأوروبية، وفي المركز الثالث عالميا خلف الولايات المتحدة والبرازيل.

المصدر: رويترز