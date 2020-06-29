سقوط صواريخ على سوق للماشية في أفغانستان يخلف عشرات القتلى والمصابين

قال مسؤولون من الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" إن ما لا يقل عن 23 مدنيا قتلوا وأصيب عشرات بجروح جراء سقوط صواريخ على سوق للماشية، اليوم الاثنين، في إقليم هلمند جنوبي أفغانستان.

وتبادل الطرفان المتحاربان الاتهامات بشأن الهجوم الذي وقع على سوق أسبوعي يقام في ساحة مفتوحة في منطقة سانجين، حيث تجمع مئات من مناطق مجاورة لبيع وشراء الغنم والماعز.

وقال متحدث باسم حاكم إقليم هلمند، إن بضعة صواريخ أطلقها مقاتلو "طالبان" سقطت قرب سوق الماشية مما أسفر عن مقتل 23 مدنيا منهم أطفال.

من جانبه قال المتحدث باسم حركة "طالبان"، قاري يوسف أحمدي، إن الجيش الأفغاني أطلق عدة دفعات من قذائف "المورتر" على منازل مدنيين وسوق الماشية مما أسفر عن مقتل عشرات القرويين.

المصدر: رويترز