جونسون: كورونا أصبح كابوسا لبريطانيا لكن الوقت ليس مناسبا للتحقيق في أخطاء الحكومة

أقر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن جائحة فيروس كورونا المستجد أصبحت "كارثة" و"كابوسا تاما" بالنسبة للمملكة المتحدة، مقرا بأن حكومته ربما ارتكبت أخطاء في التعامل مع الأزمة.

وتعهد جونسون، في حوار مع إذاعة "تايمز" اليوم الاثنين بالنظر في "ما سار بطريقة خاطئة ومتى"، واصفا ذلك واجبا على الحكومة أمام كل من ماتوا وعانوا جراء الجائحة.

في الوقت نفسه، شدد جونسون على أن الوقت الحالي ليس مناسبا لذلك، قائلا: "الجميع منهك، لا أعتقد أن الوقت مناسب الآن لتخصيص قسم كبير من وقت الحكومة لذلك.. لكننا نستخلص الدروس دائما".

وأعرب رئيس الوزراء عن رغبته في وضع خطة للمضي قدما كي تكون الأزمة محفزا للإصلاحات المتواصلة، مذكرا بنهج "الصفقة الجديدة" التي مارسه الرئيس الأمريكي فرانكلين ديلانو روزفلت في ثلاثينيات القرن الماضي لإخراج البلاد من الكساد الكبير.

وتابع: "مرت البلاد بصدمة عميقة، لكن في هذه اللحظات لديكم فرصة للتغير وتحقيق الأمور على نحو أفضل".

وأوضح جونسون أن حكومته تسعى إلى تطبيق تنمية بصورة أفضل والاستثمار في البنى التحتية وقطاع النقل وتكنولوجيا النطاق العريض وغيرها من القطاعات.

وتحتل بريطانيا حاليا المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة البرازيل في قائمة الدول الأكثر تضررا جراء جائحة كورونا، بـ43575 حالة وفاة مؤكدة ناجمة عن الوباء.

المصدر: تايمز + رويترز