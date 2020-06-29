صحيفة: كوريا الشمالية قوة لا يمكن مقاومتها

أشادت الصحيفة الرسمية لكوريا الشمالية بالزعيم كيم جونغ أون بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لتوليه رئاسة لجنة شؤون الدولة، أعلى هيئة لصنع القرار في البلاد.

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ويصادف، اليوم الاثنين، الذكرى السنوية الرابعة لتعيين كيم رئيسا للجنة.

وقالت صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم، "تضامننا وولاؤنا الموحد لقائدنا أصبح أكثر صرامة خلال العواصف العنيفة والمعارك القاسية مع أعدائنا ونمت لتصبح قوة لا تقاوم."

وأشادت الصحيفة بإنجازات كيم في تعزيز القوة العسكرية والاقتصاد، قائلة "أعطى كيم الأولوية للشعب في سياساته ورفع مكانة وقوة أمتنا إلى أعلى مستوى خلال أسوأ المصاعب."

وأضافت: "التهديدات بالحرب من قبل القوى المعادية وجنونها لقمعنا لا تهدف ببساطة إلى تدمير اقتصادنا وعرقلة التقدم فقط، بل تهدف إلى تفكيكنا وإسقاط النظام من خلال جلب الألم الشديد والاستياء."

يذكر أن كيم جونغ أون تولى زمام القيادة في الشمال بعد وفاة والده والزعيم السابق كيم جونغ إيل في أواخر عام 2011.

وفي عام 2016، منح برلمان كوريا الشمالية لقبا جديدا لكيم وعينه رئيسا لجهاز الدولة المنشأ حديثا، لجنة شؤون الدولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حكمه.

المصدر: يونهاب