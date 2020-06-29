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مصادر رسمية إيرانية تنفي أنباء سقوط مروحية جنوب البلاد

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مصادر رسمية إيرانية تنفي أنباء سقوط مروحية جنوب البلاد
RT
ناشطون: سقوط مروحية قرب مدينة شيراز جنوب ايران
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نفت مصادر رسمية إبرانية الأنباء المتداولة عن سقوط مروحية اليوم الاثنين قرب مدينة شيراز جنوب البلاد.

ونقلت وكالة إرنا عن مصاد رسمية نفيها الأنباء المتداولة بخصوص سقوط المروحية وقالت إن أعمدة الدخان ناجمة عن حريق وليس عن سقوط مروحية.

وفي وقت سابق من اليوم أفاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسقوط مروحية قرب مدينة شيراز، ونشروا فيديو حول ذلك، دون ذكر تفاصيل إضافية.

المصدر: RT

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