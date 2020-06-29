مصادر رسمية إيرانية تنفي أنباء سقوط مروحية جنوب البلاد

نفت مصادر رسمية إبرانية الأنباء المتداولة عن سقوط مروحية اليوم الاثنين قرب مدينة شيراز جنوب البلاد.

ونقلت وكالة إرنا عن مصاد رسمية نفيها الأنباء المتداولة بخصوص سقوط المروحية وقالت إن أعمدة الدخان ناجمة عن حريق وليس عن سقوط مروحية.

أفاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسقوط مروحية اليوم الاثنين قرب مدينة شيراز بجنوب إيران.

ونشر الناشطون فيديو للمروحية التي سقطت، دون ذكر تفاصيل إضافية.#إيران#حوادث#مروحياتpic.twitter.com/Khy4KkBIbF — RTARABIC (@RTarabic) June 29, 2020

وفي وقت سابق من اليوم أفاد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسقوط مروحية قرب مدينة شيراز، ونشروا فيديو حول ذلك، دون ذكر تفاصيل إضافية.

المصدر: RT