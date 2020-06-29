 
مباشر
عاجل
روسيا تسجل 93 وفاة و6719 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أستراليا.. أكبر زيادة يومية في الإصابات بكورونا خلال شهرين

أخبار العالم

أستراليا.. أكبر زيادة يومية في الإصابات بكورونا خلال شهرين
Reuters STRINGER
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o78w

أعلنت ولاية فيكتوريا الاسترالية اليوم الاثنين أنها تدرس إعادة فرض قيود التباعد الاجتماعي، بعدما أعلنت البلاد عن أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال أكثر من شهرين.

إقرأ المزيد
أكبر ولايتين في أستراليا ستخففان مزيدا من قيود كورونا
أكبر ولايتين في أستراليا ستخففان مزيدا من قيود كورونا

ورغم عدم صدور أرقام الإصابات الجديدة في عدة ولايات أخرى حتى الآن، إلا أن ولاية فيكتوريا جنوبي البلاد، وهي كبرى ولايات أستراليا من حيث عدد السكان، قالت إنها سجلت 75 إصابة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أكبر حصيلة يومية منذ 11 أبريل.

وأثار ارتفاع العدد مخاوف من حدوث موجة عدوى ثانية، وذلك بعد أسابيع عديدة من تسجيل أقل من عشرين حالة إصابة يوميا.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا