قتلى وجرحى في هجوم شنه مسلحون على مبنى بورصة باكستان في كراتشي

أفادت وسائل إعلام محلية باكستانية بأن مسلحين هاجموا واقتحموا اليوم الاثنين مبنى بورصة باكستان في كراتشي، وأسفر الهجوم عن قتلى وجرحى.

وقالت الشرطة الباكستانية إن أربعة مسلحين هاجموا مبنى البورصة في مدينة كراتشي اليوم الاثنين، لكن قوات الأمن سرعان ما قتلتهم جميعا.

وقال الجيش إن شخصين آخرين على الأقل قتلا أيضا، فضلا عن جرح آخرين.

وأضاف قائد شرطة كراتشي غلام نبي ميمون لرويترز إن المسلحين هاجموا المبنى بالقنابل اليدوية والبنادق. ويقع المبنى في منطقة شديدة التأمين ويضم أيضا المكاتب الرئيسية للعديد من البنوك الخاصة.

وأضاف ميمون "قُتل أربعة مهاجمين، كانوا قد جاءوا في سيارة كورولا فضية اللون".

وألقى المسلحون في البداية قنبلة يدوية ثم فتحوا النار على موقع أمني خارج المبنى. وقتل الأربعة عندما ردت قوات الأمن.

وقالت البورصة الباكستانية على تويتر "لا يزال الوضع يتكشف، وتباشر الإدارة، بمساعدة قوات الأمن، إدارة الوضع الأمني والسيطرة على الموقف".

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

Another video from Karachi stock exchange :



pic.twitter.com/UKh4oAyujV — LONE WOLF (@Lone_wolf110) June 29, 2020

Pakistan Stock Exchange in Karachi reportedly under attack



Local media reporting unidentified gunmen have attacked it - gunshots heard in area - ambulances evacuating injured pic.twitter.com/jim0qGU8xB — omar r quraishi (@omar_quraishi) June 29, 2020

Two killed as terrorists attack Pakistan Stock Exchange in Karachi, people from the building being evacuated: Pakistan media pic.twitter.com/IUeqvtYyoz — ANI (@ANI) June 29, 2020

المصدر: وكالات