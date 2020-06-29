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روسيا تسجل 93 وفاة و6719 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

الصين.. تراجع عدد الإصابات الجديدة إلى ما دون الـ 20 لليوم الثاني على التوالي

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الصين.. تراجع عدد الإصابات الجديدة إلى ما دون الـ 20 لليوم الثاني على التوالي
Reuters
الصين
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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين تسجيل 12 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة بذلك تراجعا لليوم الثاني على التوالي.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة، اليوم الاثنين، إنها سجلت 12 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا مقابل 17 حالة في اليوم السابق، وذلك في ظل سعي العاصمة بكين لكبح موجة جديدة من العدوى ظهرت في منتصف يونيو بسوق لبيع المواد الغذائية بالجملة.

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تراجع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الصين إلى 17 حالة
تراجع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الصين إلى 17 حالة

وأوضحت اللجنة أن خمسة من الحالات الجديدة تعود لأناس وافدين من الخارج، مضيفة أنها رصدت الحالات السبع الأخرى في بكين.

وتظهر مؤشرات اليوم تراجعا في الإصابات اليومية، مقارنة مع 17 أمس الأحد و21 يوم السبت.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الصين 83512 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا منذ منتصف مايو عند 4634.

المصدر: وكالات

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