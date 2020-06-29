فيتنام توقف 27 طيارا باكستانيا عن العمل مؤقتا للتأكد من مصداقية رخصهم

أوقفت فيتنام 27 طيارا باكستانيا عن العمل مؤقتا، للتأكد من المعلومات الواردة في رخصهم حول التخرج في مدارس الطيران، وذلك على خلفية فضيحة الدبلومات المزورة للطيارين في باكستان.

ويعمل الطيارون الباكستانيون، الذين تم إيقافهم وباتوا محل تدقيق في صحة شهاداتهم، لدى شركات الطيران الفيتنامية.

وذكر تقرير نشرته بوابة "VNExpress"الإخبارية، اليوم الاثنين، أن سلطات الطيران الفيتنامية قررت التحقق من شهادات جميع الطيارين الذين يعملون في البلاد وتخرجوا في مدارس الطيران الباكستانية.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الفيتنامي، أن قرار إبعاد الطيارين الباكستانيين وزملائهم من الدول الأخرى، الذين تدربوا في باكستان دخل حيز التنفيذ يوم الخميس الماضي.

وكشفت وزارة الطيران في باكستان الأسبوع الماضي عن فضيحة شهادات مزورة، حيث بلغ عدد الطيارين المشتبه في شهاداتهم 262 طيارا، منهم 141 في الخطوط الجوية الباكستانية، والباقي في شركات خاصة.

المصدر: وكالات