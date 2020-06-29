الأرجنتين تحقق في وفاة شبيهة بحادثة جورج فلويد في الولايات المتحدة (فيديو)

يحقق القضاء الأرجنتيني في وفاة رجل اختناقا خلال اعتقاله من قبل الشرطة في مقاطعة توكومان، 1200 كلم شمال شرق بوينوس أيرس، في حالة تذكر بوفاة جورج فلويد في الولايات المتحدة.

ووقعت الأحداث ظهر الأربعاء في وسط توكومانا، عاصمة المقاطعة أمام عشرات الشهود، حيث أكد البعض أن عناصر من الشرطة ضربوا سيفيرينو نادال (43 عاما) وثبتوا عنقه على الأرض.

وفي شريط فيديو صوره أحد المارة يظهر الرجل وهو مثبت على الأرض من قبل 4 رجال يرتدون زي قوات الأمن واثنين باللباس المدني وهم يحاولون إسعافه.

ونقلت الصحافة المحلية عن شهود أنه عندما كان مثبتا على الأرض، طلب المساعدة عدة مرات، كما أكد تشريح الجثة أن الوفاة ناجمة عن الاختناق.

وتم القبض على سيفيرينو نادال بتهمة السرقة، لكن لم يبلغ عنها أحد ولم يكن هناك دليل يدينه.

ونددت عائلته بسوء معاملة خلال اعتقال سابق في فبراير من شرطة المركز نفسه، علما أن سيفيرينو قضى عقوبة سجن بتهمة السرقة قبل عدة سنوات.

هذا، وسيتم الاستماع إلى أقوال الشرطة الذين شاركوا في اعتقاله في الأيام المقبلة.

ويجري التحقيق في سلوك شرطة توكومان بعد وفاة لويس إسبينوزا العامل الزراعي الذي أوقف خلال مهرجان في 15 مايو وعثر على جثته بعد أسبوع في واد.

وفي هذه القضية تم توقيف 8 أفراد من الشرطة ومدني قيد التحقيق بتهمة "الحرمان غير القانوني من الحرية يليه وفاة شخص واختفاء قسري" في سياق تحقيق طلبه المكتب الإقليمي لأمريكا الجنوبية لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

المصدر: أ ف ب