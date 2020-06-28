سلطات كاليفورنيا تأمر بإغلاق الحانات بعد زيادة قياسية في إصابات كورونا

أمرت سلطات كاليفورنيا الأمريكية يوم الأحد، بإغلاق بعض الحانات في الوقت الذي تواجه فيه هذه الولاية وعشرات أخرى أكبر زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية الوباء.

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ويعد أمر الحاكم جافين نيوسوم بإغلاق الحانات في سبع مقاطعات، بما في ذلك لوس أنجلوس، أول تراجع كبير عن جهود إعادة فتح الاقتصاد في أكثر الولايات الأمريكية اكتظاظا بالسكان، كما أمرت تكساس وفلوريدا يوم الجمعة بإغلاق جميع الحانات.

وكانت الزيادة في حالات "كوفيد-19" أكثر وضوحا في العديد من الولايات الجنوبية والغربية التي لم تتبع توصيات مسؤولي الصحة بالانتظار حتى حدوث انخفاض مطرد في عدد الحالات قبل إعادة فتح اقتصاداتها.

وقفز عدد حالات الإصابة المؤكدة في الولايات المتحدة يوم الأحد، لليوم الرابع على التوالي، بما يزيد على 40 ألفا في واحدة من أكبر الزيادات في العالم.

وحتى عندما كان الوضع متدهورا منذ أسابيع، كانت الحانات مصدرا لتفشي المرض، وقد تم ربط حانة واحدة في إيست لانسينغ بولاية ميشيغان بما يزيد على 85 حالة إصابة، وفقا لمسؤولي صحة محليين قالوا أيضا إن من المحتمل أن يرتفع العدد.

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وفضلا عن الحانات، أغلقت تكساس شركات ترفيه مائي يوم الجمعة في محاولة لتجنب حشود مثل تلك التي شوهدت يوم السبت في أريزونا على امتداد نهر سولت شرقي فينيكس.

ومن المقرر أيضا إغلاق بعض الشواطئ في فلوريدا قبل عطلة الرابع من يوليو تجنبا للحشود الهائلة.

وفي ولاية أريزونا، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا بنسبة 267 في المئة حتى الآن في شهر يونيو، وقفزت بعدد قياسي بلغ 3857 حالة يوم الأحد، وهي الزيادة القياسية الثامنة هذا الشهر.

كما سجلت جورجيا زيادة قياسية بلغت 2225 حالة يوم الأحد، وشهدت 15 ولاية، منها كاليفورنيا فلوريدا وتكساس، ارتفاعات قياسية في عدد الحالات الأسبوع الماضي.

المصدر: رويترز