حاكم تكساس الأمريكية: جائحة كورونا اتخذت منعطفا سريعا وخطيرا جدا في الولاية

حذر حاكم تكساس الأمريكية، غريغ أبوت، من أن جائحة فيروس كورونا المستجد اتخذت في ولايته "منعطفا سريعا وخطيرا جدا" وسط ارتفاعات حادة للإصابات.

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وقال أبوت، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد خلال لقاء مع نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس: "يجب علينا أن نفهم أن COVID-19 اتخذ منعطفا سريعا وخطيرا جدا جدا في تكساس خلال الأسبوعين الماضيين فقط".

وأوضح أبوت أن "المعدل المتوسط للإصابات الجديدة في الولايات ارتفع خلال الأسبوعين الماضيين فقط من 2000 إلى 5000 حالة"، مشددا على ارتفاع كبير للمرضى الجدد في المستشفيات وقفزة نسبة النتائج الإيجابية للفحوص خلال شهر من 4.7% إلى أكثر من 13%.

من جانبه، تعهد بينس بأن تواصل الحكومة الفدرالية دعم توسيع قدرات سلطات تكساس في مجال إجراء فحوص فيروس كورونا طالما يعد ذلك ضرورة.

وتشهد الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بفيروس كورونا نظرا لتسارع انتشار التفشي في عدد من الولايات على رأسها فلوريدا وتكساس وأوكلاهوما وميزوري وميسيسيبي.

وسجلت في ولاية تكساس حتى اليوم 143371 إصابة مؤكدة بالفيروس بما في ذلك 2366 حالة وفاة.

وكانت تكساس من الولايات الأمريكية الأولى التي بدأت عملية تخفيف القيود العامة المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث سمحت بإعادة فتح كثير من المرافق العامة واستئناف الحركة الاقتصادية.

وعلى خلفية التطورات الجديدة أعلن أبوت، يوم 25 يونيو، تعليق عملية إعادة فتح الاقتصاد في الولاية على خلفية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا وتكدس الحالات بالمستشفيات.

المصدر: RT