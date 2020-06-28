حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في البرازيل تتجاوز 1.3 مليون حالة والوفيات 57070

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، يوم الأحد، تسجيل 38693 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، إضافة إلى 1109 حالات وفاة إضافية.

ويوجد بالبرازيل الآن مليون و313667 ألف حالة إصابة مؤكدة، و57070 حالة وفاة.

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وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم الـ10 ملايين، وأودى حتى الآن بحياة زهاء نصف مليون شخص، بحسب إحصاء أجرته وكالة "رويترز".

وتبلغ الإصابات في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا نحو 75 بالمئة من إجمالي المصابين في العالم، وذلك بنسب متساوية تقريبا بين المناطق الثلاث، بينما تسجل آسيا والشرق الأوسط زهاء 11 و9 في المئة على الترتيب، وذلك وفقا لإحصاء" رويترز" الذي يعتمد على تقارير حكومية.

وتشهد بعض الدول طفرات جديدة في انتشار العدوى دفعت السلطات لإعادة فرض قيود العزل العام جزئيا، في وضع وصفه خبراء بأنه قد يكون نمطا متكررا في الشهور المقبلة وحتى 2021.

وبلغ عدد الوفيات بالفيروس حتى الآن أكثر من 497 ألف شخص، وهو تقريبا نفس عدد الوفيات السنوية بالانفلونزا.

ودخل الوباء الآن مرحلة جديدة تسجل فيها الهند والبرازيل إصابات تتجاوز عشرة آلاف حالة يوميا، مما يشكل ضغطا كبيرا على الموارد.

وتمكنت الولايات المتحدة، التي سجلت أكثر من 2.5 مليون حالة إصابة، في أكبر حصيلة بالعالم، من إبطاء انتشار الفيروس في مايو، لكنها شهدت تفشيا جديدا في الأسابيع الأخيرة بمناطق ريفية وأماكن أخرى لم يصلها الوباء من قبل.

المصدر: رويترز