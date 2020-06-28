تركيا تسجل 1356 إصابة و15 وفاة جديدة بفيروس كورونا مقابل 1413 شفاء

أعلنت تركيا، اليوم الأحد، تسجيل 1356 إصابة و15 وفاة جديدة بفيروس كورونا مقابل 1413 حالة شفاء من المرض.

وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1356 ليصل إلى 197239 حالة.

وتشهد تركيا بالتالي تراجعا لمؤشر الإصابات لليوم الـ4 على التوالي بعد أن شهد سابقا ارتفاعات جديدة، حيث سجلت في البلاد في إحصائية يوم 24 يونيو 1492 حالة، وفي 25 يونيو 1458، وفي 26 يونيو 1396، وفي 27 يونيو 1372.

Yeni tanı konan kişi sayısında düne kıyasla 16, bir önceki güne kıyasla 40 azalma var. Bugün iyileşen toplam vaka sayımız, dünkünden 571 kişi düşük. Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz, rehavete neden olmamalı. https://t.co/RVlhe7786Opic.twitter.com/zulRDmCbSn — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 28, 2020

وذكر قوجة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 5097 شخصا إثر رصد 15 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع مستمر للوفيات بفيروس كورونا على أساس يومي في البلاد، بعد أن بلغ هذا المؤشر يوم 24 يونيو 24 حالة، وفي 25 يونيو 21 حالة، وفي 26 يونيو 19، وفي 27 يونيو 17.

وأعلن أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 170595 شخصا بعد تسجيل 1413 حالة شفاء جديدة، فيما تصل نسبة المتعافين من عدد المصابين إلى نحو 86.5%.

وأفاد وزير الصحة التركي بأن الجهات الطبية أجرت أكثر من 3.28 مليون فحص خاص بفيروس كورونا.

وتعليقا على هذه الأرقام، قال قوجة: "لا نصل السرعة الكافية لتقليص عدد الحالات ولا نمارس الحذر الكامل في مكافحة الفيروس. يجب ألا يسبب الصيف تهدئة النفس".

وسبق أن أعلنت تركيا تجاوز المرحلة الأولى من مكافحة الجائحة، ورفعت كثيرا من القيود المفروضة بسبب انتشار الفيروس، حيث أعادت فتح المرافق العامة وسمحت بتنقلات الناس، لكن الأيام اللاحقة شهدت ارتفاعات جديدة لعدد المصابين والمتوفين على أساس يومي.

المصدر: RT