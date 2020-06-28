إيطاليا تسجل 22 وفاة و174 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الأحد، تسجيل 22 وفاة و174 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد مقابل 8 متوفين و175 مريضا في إحصائية أمس السبت.

وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، في إحصائية جديدة، إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 22 حالة، وبلغ عدد الضحايا بالتالي 34738 شخصا منذ بدء التفشي في البلاد 21 فبراير.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعا ملموسا لحصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا في إيطاليا بعد أن شهد هذا المؤشر في الأسابيع الماضية تراجعا كبيرا، وسجلت في البلاد في البيانات المنشورة يوم 24 يونيو 30 حالة، وفي 25 يونيو 34، وفي 26 يونيو 30، وفي 27 يونيو 8.

وذكرت هيئة الدفاع المدني أن حصيلة الإصابات الجديدة بلغت 174 حالة، مقارنة مع 190 في إحصائية 24 يونيو، و296 في 25 يونيو، و259 يوم 26 يونيو، و175 يوم 27 يونيو، ليصل العدد الإجمالي إلى 240310.

وأشارت هيئة الدفاع المدني إلى تراجع عدد الحالات النشطة خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 16681 حالة.

كما أفادت بزيادة عدد المتعافين بواقع 397 حالة، حيث ارتفع المؤشر من إلى 188981 شخصا، ما يمثل أكثر 75% من عدد المصابين.

المصدر: وكالات