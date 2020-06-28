زلماي خليل زاد يتوجه إلى باكستان وقطر وأوزبكستان

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، توجه اليوم إلى باكستان وقطر وأوزبكستان، لمناقشة العملية السلمية في أفغانستان.

وأضافت الوزارة، في بيان لها: "في هذه الدول الثلاث، سيدعو المبعوث الأمريكي الخاص إلى دعم تنفيذ جميع الأفغان لالتزاماتهم المتبقية، وذلك قبيل حلول موعد المفاوضات بين الأفغان، وخاصة فيما يتعلق بالحد من العنف والإفراج عن السجناء".

بالإضافة إلى ذلك، سيجري زلماي خليل زاد، مفاوضات عن بعد، مع مسؤولين من أفغانستان.

ويرافق خليل زادة، في جولته، رئيس المؤسسة المالية الأمريكية للتنمية الدولية آدم بولر.

وتابعت الوزارة الأمريكية، أن "الوفد سيبحث فرص الاستثمار والتعاون في عدد من القطاعات لتعزيز الانتعاش الاقتصادي في أفغانستان، والحفاظ على السلام والاستقرار المستدام في المنطقة".

المصدر: تاس