نتنياهو يحرج غانتس أمام الكاميرات والأخير ينفجر غضبا (فيديو)

ظهر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأحد، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة غاضبا، بعدما تجاهل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رغبته في التحدث لوسائل الإعلام.

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وقالت القناة (12) الإسرائيلية، إن نتنياهو عندما أنهى حديثه أشار رجاله للمراسلين والصحفيين الموجودين بالقاعة أن بإمكانهم المغادرة، إيذانا بانتهاء الجزء المخصص للتغطية الإعلامية من اجتماع الحكومة.

وأشارت القناة إلى أن ذلك حدث رغم إخطار غانتس رجال نتنياهو برغبته في الحديث أمام وسائل الإعلام، قبل نحو ربع ساعة من بدء الاجتماع.

وأضافت القناة الإسرائيلية أن غانتس أدرك وقتها أنهم لم يسمحوا له بالحديث، وتوجه لأحد المقربين من نتنياهو يدعى "أشير" ونظر إليه بعصبية، حيث أخبره الأخير أنه لم يتم إخطاره سوى الآن برغبته في الإدلاء بتصريح، في حين رد غانتس غاضبا "الآن فقط أخبروك؟ لقد طلبت الحديث منذ ربع ساعة".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر فيه نتنياهو وهو ينهي حديثه لوسائل الإعلام، فيما تعتلي نظرات الدهشة والغضب غانتس.

#شاهد نتنياهو يُحرج غانتس بعدما تجاهل تقديمه لإلقاء كلمته صباح اليوم في اجتماع الحكومة - (قناة كان العبرية)

قال الله { بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم}#خطة_الضم#فصل_الخطابpic.twitter.com/cAHKbhH2Dy — mohammed alsaife (@marisamohamed) June 28, 2020

من جانبه، سخر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، من الحادثة في تغريدة على تويتر وقال: "حتى بالنسبة لي ليس من العدل أن يسخر بيبي (نتنياهو) من غانتس أمام الكاميرات، يمكن القيام بذلك بعيدا عن الأعين".

يشار إلى أن الخلافات تتصاعد بين نتنياهو، وشريكه غانتس الذي يشغل منصب وزير الدفاع ورئيس الوزراء البديل، رغم أنه لم يمض على تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد سوى نحو 40 يوما، من بينها الخلاف حول موضوع الميزانية، وملفات أخرى في مقدمتها التباين في وجهات النظر حول تنفيذ مخطط الضم.

المصدر: عربي بوست