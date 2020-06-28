أردوغان يأمر بتحضير مساعدات طبية للعراق وسط الخلاف بسبب "مخلب النمر"

أعلنت تركيا أنها تنوي إرسال مساعدات طبية لمساعدة العراق في محاربة فيروس كورونا المستجد، وذلك وسط خلاف بين الدولتين بسبب العملية العسكرية التركية الجديدة في الأراضي العراقية.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، اليوم الأحد في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "يجري تحضير مساعدات من المعدات الطبية (إلى العراق) بناء على تعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان، وستنطلق قريبا بمشيئة الله.. تركيا تقف دائما إلى جانب أشقائها التركمان والعراقيين".

وجاء ذلك تعليقا على تغريدة قال فيها رئيس الجبهة التركمانية العراقية أرشد الصالحي أن العراق سيشهد تراجعا كبيرا في عدد الإصابات بكورونا في حال تلقيه مساعدات من تركيا.

ويأتي ذلك على في خضم الخلاف بين الطرفين بشأن إطلاق تركيا عملية جديدة تحمل اسم "مخلب النمر" في شمال العراق ضد "حزب العمال الكردستاني"، رغم احتجاجات حكومة بغداد.

المصدر: الأناضول