ترامب: أعمال تخريب التماثيل في الولايات المتحدة توقفت بالكامل!

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإجراءات التي اتخذتها إدارته نجحت في وضع حد لموجة أعمال التخريب التي استهدفت تماثيل شخصيات تاريخية في الولايات المتحدة.

وذكر ترامب اليوم الأحد، على حسابه في "تويتر":"منذ فرض عقوبة سجن قاسية جدا لمدة عشر سنوات بحق من يقدم على تخريب النصب والتماثيل، وبعد اعتقال كثير من الناس في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، توقفت أعمال التخريب بالكامل. شكرا لكم!".

Since imposing a very powerful 10 year prison sentence on those that Vandalize Monuments, Statues etc., with many people being arrested all over our Country, the Vandalism has completely stopped. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2020

وأعلن ترامب أمس على "تويتر" أنه وقع على أمر تنفيذي يهدف إلى حماية النصب والتماثيل ومحاربة "أعمال العنف الإجرامية الأخيرة"، وهو يقضي بفرض عقوبة سجن طويلة عقابا على ما وصفه الرئيس "تصرفات غير قانونية ضد دولتنا العظمى".

Since imposing a very powerful 10 year prison sentence on those that Vandalize Monuments, Statues etc., with many people being arrested all over our Country, the Vandalism has completely stopped. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2020

واجتاحت الولايات المتحدة في الأسابيع الماضية موجة أعمال تخريب وإسقاط تماثيل لشخصيات تاريخية يعتبرها المتظاهرون المناهضون للعنصرية على صلة بالتمييز العرقي.

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ونشبت الاحتجاجات التي رافقتها أعمال عنف وشغب على خلفية مقتل الشاب من ذوي البشرة السمراء جورج فلويد في مدينة مينيابوليس الأمريكية على يد شرطي أبيض خلال اعتقاله أواخر أبريل.

وفي بعض الحالات استهدفت هذه الأعمال تماثيل شخصيات لا علاقة لها إطلاقا بالتمييز العنصري، بما في ذلك تمثال الكاتب الإسباني، ميغيل دي ثيربانتس، في مدينة سانفرانسيسكو، وهو قضى عدة سنوات من حياته كعبد في الجزائر بعد القبض عليه من قبل قراصنة.

المصدر: RT