مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص وإصابة اثنين آخرين في انفجار بجنوب أفغانستان

ذكرت وكالة "باجفاك" للأنباء، أن ستة مدنيين على الأقل قتلوا، وأصيب اثنان آخران في انفجار قنبلة قرب طريق بجنوب أفغانستان.

ونقلت الوكالة عن السلطات المحلية، أن الحادث وقع يوم الأحد في منطقة فشير بإقليم هلمند الأفغاني. وأشارت إلى وجود نساء وأطفال بين القتلى.

ولم تعلن بعد أية جماعة مسلحة، عن مسؤوليتها التفجير.

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ويأتي الانفجار في وقت حساس يتصاعد فيه العنف في أنحاء أفغانستان، بالرغم من "عملية السلام" في البلاد التي تجرى بوساطة أمريكية.

المصدر: نوفوستي