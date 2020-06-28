تسجيل 534 إصابة جديدة بكورونا في أذربيجان خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت السلطات في أذربيجان 534 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات المسجلة بمرض كوفيد-19 في البلاد إلى 16424 حالة.

وذكر مركز مكافحة المرض التابع للحكومة الأذربيجانية، اليوم، أنه توفي بشكل إجمالي في البلاد بسبب هذا المرض، 198 شخصا.

وأشار المركز إلى، شفاء 307 أشخاص من المرض خلال اليوم الماضي، ليصل إجمالي حالات الشفاء، إلى 9026 حالة، ولا يزال قيد العلاج في المستشفيات 7200 مريض.

ونوه المركز، بأنه تم منذ بداية الوباء، فحص واختبار 468967 شخصا في أذربيجان للتحقق من وجود الفيروس لديهم.

المصدر: نوفوستي