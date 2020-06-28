بعد تفش في سوق للبيع بالجملة.. بكين تكثف فحوص "كوفيد-19" وتغطي ثلث سكان العاصمة

قال مسؤول في العاصمة الصينية بكين، يوم الأحد، إن سلطات المدينة كثفت جهود إجراء فحوص فيروس كورونا المستجد وشملت حتى الآن نحو ثلث سكانها.

وتسعى السلطات لاحتواء تفش مصدره سوق للبيع بالجملة بدأ الشهر الجاري.

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وقال تشانغ قيانغ، المسؤول في اللجنة البلدية لبكين، في مؤتمر صحفي إن سلطات المدينة جمعت حتى ظهر يوم الأحد 8.29 مليون عينة لفحصها وانتهت من فحص 7.69 مليون منها.

وأضاف "هذا يعني أننا أجرينا فحوصات بالفعل لكل من نحتاج اختبارهم".

وتابع قائلا: "كما ننفذ عمليات فحص واسعة النطاق في أماكن رئيسية وتجمعات سكانية أساسية في المدينة، ونحسن قدراتنا على إجراء الفحوص"، مشيرا إلى أن بكين تتلقى دعما طبيا من أقاليم أخرى.

وأوضح تشانغ أن الطاقة اليومية لإجراء الفحوص في بكين زادت إلى 458 ألفا.

وسجلت بكين في 11 يونيو أول حالة إصابة بالمرض من التفشي الذي شهده سوق شينفادي للجملة، ومنذ ذلك الحين تأكدت إصابة 311 شخصا في المدينة التي يقطنها نحو 20 مليون نسمة.

المصدر: رويترز