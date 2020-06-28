بريطانيا.. غلاسكو الاسكتلندية تشهد ثاني هجوم بسكين خلال أيام

بادرت الشرطة الاسكتلندية إلى إغلاق شوارع في مدينة غلاسكو بعد ورود تقارير عن عملية طعن جديدة نفذت في المدينة، وهي الثانية خلال أيام.

وأفادت قناة STV الإسكتلندية بأن قوات الشرطة وفرق الإسعاف هرعت اليوم إلى شارع أرغايل في المدينة، بعد تلقي تقارير عن هجوم جديد بسكين، وطوقت منطقة الحادث.

وأكدت شرطة غلاسكو على حسابها في "تويتر" أن عناصرها يعملون في موقع الحادث ومن المرجح أن الحديث يدور عن اعتداء ذي هدف محدد وليس هناك أي خطر على الجمهور.

INCIDENT, ARGYLE STREET

We can confirm that we were called at 12.10pm on Sun 28 June, to a report of an assault in Argyle Street, Glasgow.

Officers are currently at the scene. We believe this was a targeted assault and we do not believe there is a threat to the wider public. pic.twitter.com/CO1ukRHGIa — Glasgow City Centre Police (@GlasgowCPolice) June 28, 2020

من جانبها، نقلت صحيفة Glasgow Times عن شهود عيان تأكيدهم أن ضحية الهجوم هو شاب خرج على ما يبدو من فندق، وشوهد وهو يرقد على الأرض بعد استهدافه، ولم يتضح بعد ما إذا كان قد توفى أم لا.

وحصل الهجوم على بعد أقل من ميل واحد عن شارع ويست جورج، الذي نفذ فيه الشاب السوداني، المدعو بدر الدين عبد الله آدم، يوم الجمعة الماضي عملية طعن أخرى أصاب خلالها ستة أشخاص، بينهم ضابط شرطة، قبل أن يقُتل برصاص عناصر الأمن.

وأعلنت الشرطة الاسكتلندية أنها لا تعتبر هجوم الجمعة عملية إرهابية.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية