رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية يهدد بالاستقالة بسبب وزير الدفاع

أعرب رئيس وزراء جمهورية الكونغو الديمقراطية، سيلفستر إيلونجا، عن احتجاجه على اعتقال وزير العدل في حكومته لفترة وجيزة، وهدد باستقالة الحكومة الائتلافية على خلفية ما حدث.

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وقال رئيس الوزراء في بيان اليوم الأحد: "هذا الحادث الخطير وغير المقبول من شأنه أن يضعف استقرار أداء المؤسسات وتناغمها، وقد يؤدي إلى استقالة الحكومة".

وألقت الشرطة القبض على وزير العدل، سيليستين توندا، أمس السبت، وأفرجت عنه بعد عدة ساعات من استجوابه من قبل ممثلي الادعاء في محكمة النقض، ما أثار عاصفة سياسية داخل الائتلاف الحاكم في البلاد.

وكان توندا قد اختلف مع رئيس الجمهورية، فيليكس تشيسيكيدي، بخصوص تغييرات قضائية اقترحها حزب توندا من شأنها أن تمنح وزارة العدل المزيد من السيطرة على الملاحقات الجنائية، في حين يرى معارضو التغيير أنه سيقوض استقلال القضاء.

وأظهر هذا الخلاف التوتر داخل الائتلاف الحاكم بين تشيسيكيدي وحلفاء سلفه جوزيف كابيلا، الذي شغل منصب رئاسة البلاد لفترة طويلة.

وكان كابيلا قد تنحى العام الماضي، لكنه لا يزال يحتفظ بسلطات واسعة النطاق من خلال أغلبية أنصاره في البرلمان وسيطرتهم على معظم وزارات الحكومة ومكتب رئيس الوزراء، في حين يعتبر توندا مركز ثقل في حزب كابيلا، حزب الشعب لإعادة البناء والديمقراطية.

ووصل تشيسيكيدي إلى السلطة في يناير عام 2019 ليشكل ائتلافا مع كابيلا، لكن هذا التحالف أظهر علامات متزايدة على عدم التناغم.

المصدر: رويترز