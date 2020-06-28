اليابان تعارض فكرة ترامب ضم كوريا الجنوبية إلى G7

أفادت وكالة "كيودو" اليابانية الأحد، أن طوكيو أعربت عن معارضتها لفكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإضافة كوريا الجنوبية إلى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى "G7".

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ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية قولها إن اليابان بعثت رسالة اعتراض إلى واشنطن مباشرة بعدما أعلن ترامب فكرته، لافتة إلى أن موقف كوريا الجنوبية مختلف عن موقف أعضاء مجموعة "G7" بشأن قضايا الصين وكوريا الشمالية.

وقالت كيودو إن الحكومة الأمريكية أبلغت المسؤول الياباني الكبير الذي نقل الرسالة بأن ترامب سيتخذ قرارا نهائيا بشأن هذه المسألة.

كما أفادت الوكالة أن وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، قال في وقت سابق إنه "من المهم الحفاظ على إطار عمل مجموعة السبع نفسه، وأعتقد أن هذا إجماع عام".

بدورها، علقت وزارة الخارجية في سيئول على الأمر مشيرة إلى أن "أي تغييرات في هيكل مجموعة "G7" تخضع للمناقشات بين الأعضاء الحاليين. نحن نعلم أن واشنطن تراجع القضية داخليا"

وكان ترامب طرح في أواخر مايو الماضي، فكرة إضافة كوريا الجنوبية، جنبا إلى جنب مع أستراليا والهند وروسيا، لتشكيلة مجموعة "G7"، حيث أن العضوية الحالية قديمة وتفشل في تمثيل الظروف العالمية الجديدة بشكل صحيح.

وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى حاليا: الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان.

المصدر: يونهاب