خبير: بريطانيا على "حافة السكين" والأشهر الثلاثة المقبلة حاسمة بالنسبة لاحتواء كورونا

قال الخبير البريطاني، جيريمي فارار، إن بلاده ستكون في وضع دقيق جدا خلال الأشهر القليلة المقبلة، لافتا إلى أن أشهر الصيف تعد "حاسمة" في إدارة مخاطر حدوث ذروة ثانية لفيروس كورونا.

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وقال جيريمي فارار، مدير صندوق ويلكوم ترست، وعضو لجنة SAGE التي تقدم المشورة للحكومة البريطانية بشأن الوباء، إنه "قلق" بشأن ارتفاع محتمل في العدوى بعد اتخاذ المزيد من تخفيف إجراءات الإغلاق، محذرا من أن البلاد في وضع "محفوف بالمخاطر".

وأضاف أن الوزراء والجمهور سيتعين عليهم استخدام الشهرين المقبلين "بذكاء" لضمان أن المملكة المتحدة "تتقدم على الوباء"، إذا حلت هناك موجة ثانية من الفيروس في الشتاء.

وقال: "في الحقيقة، مع بدء رفع القيود في نهاية شهر مايو وبداية شهر يونيو، أتوقع اننا سنبدأ في رؤية بعض الزيادات في الحالات قرب نهاية يونيو أو الأسبوع الأول من يوليو. نحن على حافة سكين، إنه وضع غير مستقر للغاية، خاصة في إنجلترا في الوقت الحالي، وأتوقع أن نشهد زيادة في حالات الإصابة الجديدة خلال الأسابيع القادمة".

وأكد الخبير أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستكون "حاسمة للغاية" في مكافحة الفيروسات التاجية في المملكة المتحدة.

وأضاف: "في الشتاء ومع إعادة فتح المدارس، وهو أمر بالغ الأهمية، يمكننا أن نتوقع رؤية مرتدات وموجات ثانية. إذا كان هناك تفشي للعدوى محليا يمكننا الرد عليه ويمكننا منع تكرار الكارثة الوطنية التي حدثت في مارس وأبريل. هذا هو المفتاح - باستخدام يونيو ويوليو وأغسطس بذكاء، مع التأكد من أن لدينا كل شيء في مكانه، ونتعلم الدروس من فبراير ومارس".

المصدر: ستاندرد