روحاني يعلن عن قرار إلزامي جديد للمواطنين بسبب كورونا

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عن قرار الحكومة الذي يقضي بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات في أماكن التجمع بالمناطق المصنفة على أنها حمراء، في ضوء مكافحة تداعيات كورونا.

وقال روحاني في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، اليوم الأحد: "تقرر الزام المواطنين بارتداء الكمامات في أماكن التجمع بالمناطق المصنفة على أنها حمراء.. القرار يسري اعتبارا من الخامس من الشهر المقبل ولمدة أسبوعين قابلة للتمديد".

ولفت الرئيس إلى أن البلاد تتعرض اليوم لأقصى الضغوط الاقتصادية، فيما يكتسح أخطر مرض جميع أنحاء العالم، مبينا أن العالم لم يشهد هكذا مرض على مدى قرن من الزمان، وأن البلاد لم تشهده منذ اكثر من 140 سنة، وقال: "نعيش اليوم ظروفا صعبة وخطرة حيث لم يشهد العالم مثل هذا التأثير الكبير على الاقتصاد والمجتمع والحياة اليومية والعلاقات الدولية".

وتابع روحاني قائلا: "يرى الجميع أن الدول الأوربية وأمريكا، التي لا تعاني من الحظر على عكس إيران، تعاني من تفشي كورونا، حيث ازداد مستوى البطالة بمقدار 25% في أمريكا، وقلل المرض من الإنتاج القومي لها ولمعظم الدول الصناعية، حيث انخفضت صادرات غالبية هذه الدول خلال شهر أبريل الماضي بمقدار 25% ، وأن إنتاج بعض السلع مثل البتروكيمياويات انخفض بمقدار 29% والسيارات بمقدار 15%".

ولفت إلى أنه على الرغم من تفشي الفيروس، إضافة للحظر المفروض على البلاد، إلا أن الحكومة لم تقترض من البنك المركزي خلال السنتين الماضيتين، ولن تحتاج لذلك حتى نهاية العام الحالي.

وأضاف أن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع، لافتا إلى أن أداء كوادر وزارة الصحة وقطاعات الإنتاج والزراعة والصناعة والبنك المركزي والبورصة كان خلال هذه الفترة مدعاة للفخر والاعتزاز.

المصدر: وكالات