واشنطن.. ملاحقات قضائية لمتظاهرين حاولوا إسقاط تمثال أمام البيت الأبيض

يواجه 4 رجال ملاحقات قضائية لمحاولتهم إسقاط تمثال الرئيس الأمريكي السابق، أندرو جاكسون، أمام البيت الأبيض، في إطار التظاهرات المناهضة للعنصرية في أمريكا، وفق ما أفادت به السلطات.

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وذكر مكتب المدعي العام الفدرالي بواشنطن في بيان مساء السبت، أنه تم توقيف أحدهم الجمعة وعرضه على قاض أمس السبت، فيما لم يتم توقيف الثلاثة الآخرين بعد.

وقال المدعي مايكل شيروين: "يجب أن تكون هذه التهم بمثابة تحذير إلى جميع من يدنسون تماثيل العاصمة ومعالمها، لن يتم التسامح مع سلوكهم العنيف والإجرامي".

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يقدم نفسه ضامنا لـ "القانون والنظام" قبل خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسية القادمة، في تغريدة على تويتر، "الدعوات التي أطلقتها الشرطة للتعرف على نحو خمسة عشر متظاهرا آخرين شاركوا بهذا العمل".

وفي واشنطن العاصمة، حاول المتظاهرون في وقت متأخر من مساء الاثنين الماضي إسقاط تمثال ضخم لأندرو جاكسون، رئيس أمريكا بين عامي 1829 و1837، الذي كان يدعم العبودية. ولفوا الحبال حول النصب وحاولوا إسقاطه.

وتم تحديد هوية أربعة رجال، استنادا لمقاطع فيديو للمشهد، كانوا يربطون او يشدون الحبال او يمرروا مطرقة إلى متظاهر آخر.

واتهم هؤلاء الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين عشرين و47 عاما، الجمعة بـ"تدمير ممتلكات فدرالية"، وهي تهمة يعاقب عليها القانون بالسجن من عام إلى عشرة أعوام.

وعلى هامش التظاهرات، تم استهداف العديد من التماثيل التأريخية، وخصوصا تلك التي تعود إلى ضباط للكونفدرالية أو لأنصار العبودية.

المصدر: وكالات