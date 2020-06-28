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محكمة إسرائيلية تفرج عن ناشط مناهض لنتنياهو بعد اعتقاله

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محكمة إسرائيلية تفرج عن ناشط مناهض لنتنياهو بعد اعتقاله
Reuters
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو
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أفرجت محكمة إسرائيلية في القدس، الأحد، عن ناشط بارز معارض لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والذي دفع اعتقاله المئات للتظاهر والاحتجاج خارج منزل الأخير.

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ويطالب المتظاهرون نتنياهو بالتنحي حيث يواجه اتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة وقبول الرشاوى.

تم اعتقال عدد منهم يوم الجمعة الماضي، فيما قالت الشرطة إنها تظاهرة "غير قانونية"، لأن المتظاهرين أغلقوا الطرق.

واجتذبت الاعتقالات المئات خارج مقر إقامة نتنياهو يوم أمس السبت، وانتقد الكثيرون الشرطة لأنها قامت بما اعتبروه اعتقالات ذات دوافع سياسية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المحكمة أمرت بإطلاق سراح المتظاهر البارز، اليوم الأحد، دون شروط، قائلة إن الاحتجاج هو أساس الديمقراطية.

المصدر: أ ف ب

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