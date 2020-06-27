مالاوي.. إعلان فوز زعيم المعارضة في انتخابات الرئاسة المعادة

أعلنت مفوضية الانتخابات في مالاوي، مساء يوم السبت، فوز زعيم المعارضة لازاروس تشاكويرا في انتخابات الرئاسة المعادة، في عملية اعتبرت انتصارا للديمقراطية الإفريقية.

وقالت المفوضية إن تشاكويرا حقق الأغلبية المطلوبة بحصوله على 58.57 في المئة من الأصوات.

وأفاد رئيس مالاوي بيتر موثاريكا، في وقت سابق، بأن مخالفات عديدة شابت التصويت، من بينها أعمال عنف وتخويف لمراقبي الانتخابات من حزبه.

وصرح موثاريكا في كلمة إلى الشعب بأن مراقبي حزب "التقدم الديمقراطي" الحاكم "تعرضوا للضرب والإيذاء والخطف والتخويف لإثنائهم عن المشاركة في مراقبة الاقتراع".

وأضاف أنه نتيجة لذلك يعتقد حزب "التقدم الديمقراطي" وشريكه في الائتلاف أن معظم النتائج لا تعكس إرادة الشعب بشكل صحيح، وهو ما نفته المعارضة.

المصدر: رويترز