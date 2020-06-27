بريطانيا.. شرطة مكافحة الإرهاب تتهم مواطنا ليبيا بارتكاب 3 جرائم قتل

قالت هيئة الادعاء الملكية في بريطانيا، يوم السبت، إنه جرى توجيه الاتهام بارتكاب 3 جرائم قتل إلى مشتبه به في هجوم بسكين في بلدة ريدينغ الإنجليزية، ووصفته الشرطة بأنه حادث إرهابي.

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وقالت هيئة الادعاء الملكية: "أذنت الهيئة اليوم لشرطة مكافحة الإرهاب بتوجيه ثلاث تهم بالقتل وثلاث بالشروع في القتل إلى خيري سعد الله البالغ من العمر 25 عاما".

ومن المقرر أن يمثل سعد الله أمام محكمة وستمنستر الجزئية يوم الاثنين.

وكان مصدر أمني أبلغ "رويترز" في وقت سابق، بأن المشتبه فيه مواطن ليبي مقيم في ريدينغ.

وقد هاجم المشتبه به بسكين يبلغ طوله خمس بوصات أناسا في حدائق فوربيري في بلدة ريدينغ مساء يوم 20 يونيو، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.

وحسب تقارير صحفية، فقد خرج خير الله مؤخرا من السجن، حيث قضى عقوبة بتهم لا علاقة لها بالإرهاب.

المصدر: رويترز