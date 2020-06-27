تركيا.. المتعافون من فيروس كورونا يقتربون من الـ 170 ألفا

بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد في تركيا، يوم السبت، 169 ألفا و182 حالة، بعد تسجيل 1984 حالة شفاء جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

وحسب المعطيات التي أعلنت عنها وزارة الصحة التركية، فقد سُجلت وفاة 17 شخصا، ليرتفع الإجمالي إلى 5 آلاف و82.

أما إجمالي الإصابات فقد بلغ 195 ألفا و883، بعد تسجيل 1372 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19".

وأشار وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة في تغريدة على "تويتر"، إلى أن إصابات كورونا يوم السبت أقل من الجمعة بمعدل 24 حالة.

وأوضح أنه في حال تواصل انخفاض الإصابات بهذه الوتيرة، سيتراجع المعدل إلى ما دون الألف بعد أسبوعين.

İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96’ydı. Son 14 günde tanı konanların %5,68’i 17 yaş ve altından. %63’ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000’in altına inebiliriz. https://t.co/RVlhe7786Opic.twitter.com/zWgFRuq0LH — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 27, 2020

المصدر: "الأناضول"