بريطانيا.. اعتقال 7 أشخاص وضبط سلاحين خلال احتفالات غير قانونية في لندن

أفاد بيان لشرطة لندن بأنها ألقت القبض على 7 أشخاص وضبطت سلاحا ناريا وسكينا خلال احتفالات غير قانونية في الشوارع خالفت قواعد التباعد الاجتماعي في الساعات الأولى من صباح يوم السبت.

ولا تسمح السلطات بالتجمعات الكبيرة في بريطانيا بسبب إجراءات التباعد الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولكن موجة الطقس الحار والتخفيف المزمع للقيود في الرابع من يوليو دفع بعض الأشخاص إلى خرق القواعد.

وكانت الليلة الماضية هي الثالثة على التوالي التي يتعرض فيها أفراد شرطة للهجوم من جانب مشاركين في التجمعات لدى محاولة تفريقها.

وقال باس جاويد، من شرطة العاصمة، "كل الأحداث التي وقعت الليلة الماضية كانت غير قانونية وتخرق قواعد كوفيد-19".

وأضاف "الغالبية العظمى من الأشخاص المشاركين بالتجمعات غادروا المواقع دون مشكلة، ولكن، مرة أخرى، رفض عدد منهم المغادرة وارتكبوا أعمال عنف".

وجرى ضبط السكين والسلاح الناري في موقع في نيوهام بشرق لندن، كما ألقي القبض على رجلين على صلة بالسلاحين.

وفي واقعة أخرى في كينسال تاون بغرب لندن، ألقت الشرطة القبض على 5 أشخاص للاشتباه بارتكابهم أعمال عنف وخرقهم القواعد الصحية، وألقى أحد المشتبه بهم مقعدا على شرطي.

المصدر: رويترز