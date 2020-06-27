الحزب الحاكم في غانا يرشح رئيس البلاد للانتخابات الرئاسية في مواجهة ماهاما

اختار "الحزب الوطني الجديد" الحاكم في غانا رئيس البلاد نانا أكوفو أدو مرشحا له في انتخابات الرئاسة التي تجري هذا العام.

وقال "الحزب الوطني الجديد" في بيان يوم السبت، إن أكوفو أدو سيخوض انتخابات السابع من ديسمبر المقبل بصحبة نائب الرئيس محمود بومييا.

ويمهد ترشح نانا أكوفو أدو الطريق لثالث مواجهة مباشرة على التوالي مع الرئيس السابق جون دراماني ماهاما.

وأزاح أكوفو أدو (76 عاما) الرئيس السابق من السلطة عام 2016 بعد فوزه في الانتخابات بنسبة 53.8 في المئة من الأصوات، مما عزز سمعة غانا المنتجة للذهب والكاكاو والواقعة في غرب إفريقيا كدولة ديمقراطية بارزة في منطقة اشتهرت بعدم الاستقرار السياسي.

وكان ماهاما (61 عاما)، الذي اختاره حزب "المؤتمر الوطني الديمقراطي" مرشحا له، قد هزم أكوفو أدو في السباق الرئاسي لعام 2012.

المصدر: رويترز