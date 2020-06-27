كورونا في العالم.. الإصابات قاربت 10 ملايين والوفيات 500 ألف

أشار أحدث إحصاء نشرته وكالة "رويترز" اليوم السبت، إلى أن أكثر من 9.86 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 494351 شخصا توفوا جراء الوباء.

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وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دولة ومنطقة منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 125009 حالات وفاة ومليونين و479763 حالة إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 55961 حالة وفاة ومليون 274974 حالة إصابة.

المصدر: رويترز