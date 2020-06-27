إسبانيا تسجل 191 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، عن تسجيل 191 إصابة و3 وفيات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة الإسبانية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 191 حالة ليصل إلى نقطة 248469.

وذكرت وزارة الصحة الإسبانية أن حصيلة الوفيات ازدادت خلال اليوم الماضي بـ3 حالات جديدة، لترتفع إلى مستوى 28341، مشيرة إلى رصد 13 متوفيا جراء الفيروس خلال الأسبوع الماضي.

وتحتل إسبانيا المرتبة السادسة عالميا، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا والبرازيل، من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس، وكذلك السادسة من حيث الإصابات.

وسجلت البلاد في الأسابيع الأخيرة انخفاضا ملموسا للإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا وذلك بعد أن كانت إسبانيا من أكبر بؤر التفشي في العالم.