ولاية فلوريدا الأمريكية تسجل رقما قياسيا للإصابات اليومية بفيروس كورونا

سجلت ولاية فلوريدا الأمريكية رقما قياسيا للإصابات اليومية بفيروس كورونا، حيث أعلنت السلطات المحلية، اليوم السبت، رصد 9585 حالة جديدة.

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وأفادت هيئة الصحة المحلية، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الولاية خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 9585 حالة لتصل إلى مستوى 132545.

وتمثل هذه الزيادة رقما قياسيا للإصابات اليومية بالفيروس في فلوريدا وتشير إلى استمرار الانتشار المتسارع للمرض، وتأتي بعد أن سجلت في الولاية في إحصائية الجمعة 5508 حالات جديدة.

كما ذكرت هيئة الصحة أن عدد الوفيات المسجلة بالفيروس في فلوريدا ارتفع بواقع 24 حالة جديدة ليصل إلى مستوى 3390، إضافة إلى 99 مواطنان للولاية توفوا خارج أراضيها.

كما ارتفع عدد المصابين في المستشفيات بواقع 149 شخصا ليبلغ مستوى 14136 حالة.

وتشهد الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بفيروس كورونا نظرا لتسارع انتشار التفشي في عدد من الولايات على رأسها فلوريدا وتكساس وأوكلاهوما وميزوري وميسيسيبي.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية