الكونغرس الأمريكي قد يخصص 3.8 مليار دولار إضافية لـ"ردع روسيا في أوروبا"

يقضي مشروع قانون الميزانية الدفاعية الأمريكية للعام المالي الماضي الذي تم طرحه في مجلس النواب بتخصيص نحو 3.8 مليار دولار إضافية لـ"ردع روسيا في أوروبا".

وينص مشروع القانون الذي قدمه رئيس لجنة القوات المسلحة، الديمقراطي أدم سميث، إلى مجلس النواب أمس الجمعة، على منح التمويل الكامل لـ"مبادرة الردع الأوروبية"، مع إنفاق 3.789 مليار دولار إضافية على عمليات النقل البحري الاستراتيجية واتصالات الأقمار الصناعية والتزود بالوقود وأنشطة الغواصات والقدرات المضادة للغواصات، مشيرا إلى أن كل ذلك "سيعزز جهود ردع روسيا".

كما يقضي مشروع قانون الميزانية الدفاعية الجديد بتقديم 250 مليون دولار كمساعدات إلى الجيش الأوكراني ضمن مبادرة الدعم الأمني لأوكرانيا (USAI)، لكن شريطة أن يستخدم 50 مليونا فقط من هذا المبلغ لاقتناء الأسلحة والمعدات الفتاكة.

وينص مشروع القانون على "تمديد الحظر على تمويل أي أنشطة تقضي بالاعتراف بالسيادة الروسية على شبه جزيرة القرم، بالإضافة إلى الاستمرار في الحد من التعاون العسكري مع روسيا، لكن مع توسيع قواعد التفسير القاضية بأن الحظر لا يؤثر على الحوار العسكري الرامي إلى تقليص خطر اندلاع النزاعات بين الطرفين".

وفي السنة المالية الجارية (التي تنتهي في 30 سبتمبر القادم) تم تخصيص 6.5 مليار دولار (أي مبلغ غير مسبوق) إلى "مبادرة الردع الأوروبية" تلبية لطلب سميث.

وستنظر لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب في مشروع سميث الأسبوع القادم، وفي حال حصوله على موافقة اللجنة سيتم طرحه على النقاش في مجلس النواب ذي الأغلبية الديمقراطية.

من جانها، كانت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي قد صادقت على مشروع خاص بها لقانون الميزانية الدفاعية، وهو سيطرح على النقاش في المجلس ذي الأغلبية الجمهورية الأسبوع القادم.

وبعد موافقة المجلسين على مشروعي قانون الميزانية الدفاعية، سيتم تسجيل لجنة مشتركة بينهما لتنسيق نسخة نهائية من المشروع.

المصدر: RT + وكالات