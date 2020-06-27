هولندا وبلجيكا ترصدان تراجعا في معدل الوفيات بوباء "كوفيد-19"

أعلنت السلطات الصحية في هولندا وبلجيكا عن تراجع ملحوظ في المعدل اليومي للوفيات الناجمة عن الإصابة بوباء "كوفيد-19".

ووصل العدد الكلي للوفيات، بسبب فيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 6105 حالات، وفي بلجيكا إلى 9732 حالة.

وأفاد المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة الهولندي، في بيان صحافي على موقعه الإلكتروني، اليوم السبت، بأن "شخصين توفوا خلال الساعات الـ24 الماضية بسبب مضاعفات صحية نتيجة للإصابة بكوفيد-19، بانخفاض حالة وفاة واحدة مقارنة باليومين الماضيين"​​​.

ولفت المعهد، إلى تراجع معدل الإصابات بالفيروس المسبب للوباء، بتأكيد إصابة 71 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، مقارنة ب96 إصابة سجلت في اليوم السابق، ليبلغ العدد الكلي للمصابين بالفيروس حتى الآن إلى 50 ألفا و74 مصابا.

وأشار المعهد إلى، تراجع ملحوظ في أعداد المرضى الذين يعالجون في المستشفيات بسبب الفيروس، إذ دخل مريض واحد المستشفى منذ أمس مقارنة بستة في اليوم السابق له.

من جهته أعلن معهد الصحة البلجيكي، في بيان صحافي على موقعه الرسمي، رصد تراجع ملحوظ في محصلة الوفيات، مقابل تسجيل زيادة في أعداد المصابين خلال الساعات الماضية، وقال: "تم تسجيل وفاة واحدة فقط خلال الـ24 ساعة الماضية، بسبب جائحة كوفيد-19، مقارنة بمتوسط سبع وفيات خلال الأيام الماضية".

فيما بلغ العدد الكلي للإصابات في بلجيكا حتى الآن 61209 إصابة، بعد إصابة ما يقرب الـ92 شخصا بالفيروس، فيما بلغت الإصابات الجديدة بالأمس 89 إصابة.

وأكد المعهد على استمرار تراجع أعداد المرضى بالفيروس في المستشفيات بشكل تدريجي، إذ بلغ إجمالي أعداد المرضى في المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 246 مريضا، مقارنة بـ255 بالأمس.

المصدر: سبوتنيك