ساكاشفيلي: روسيا سبقت أوكرانيا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

قال محافظ مقاطعة أوديسا السابق ميخائيل ساكاشفيلي، في لقاء مع رجال أعمال أوكرانيين، إن روسيا سبقت أوكرانيا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتتقدم عليها.

وأضاف ساكاشفيلي، الذي يشغل حاليا منصب رئيس اللجنة التنفيذية للإصلاحات في أوكرانيا: "في روسيا الكثير من الأشياء، التي نحاول إصلاحها هنا في أوكرانيا، ويتم حلها هناك".

وتابع ساكاشفيلي: "في مجال رفع القيود، تقدمت روسيا إلى الأمام كثيرا وسبقت أوكرانيا بفارق كبير. وفي مجال النظام الضريبي تقدمت روسيا على أوكرانيا، ومضت بعيدا. السلطة في روسيا تنصت أكثر إلى الرجال الأعمال مما عليه الحال في أوكرانيا".

المصدر: تاس