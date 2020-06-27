فرنسا تعتقل 6 أشخاص في قضية سرقة جدارية لبانكسي

قال مصدر قضائي فرنسي، يوم السبت، إنه ألقي القبض على 6 أشخاص فيما يتعلق بسرقة عمل فني لفنان الشارع البريطاني مجهول الهوية بانكسي من مسرح باتاكلان في العاصمة باريس.

إقرأ المزيد

وعثر على الجدارية، التي تصور سيدة تغطي غلالة رقيقة وجهها وتطرق حزينة بعينيها إلى الأرض، في منزل بمزرعة بوسط إيطاليا في وقت سابق من الشهر الجاري، وذلك بعد نحو عام ونصف العام من اختفائها.

وقال المصدر إن تحقيقا رسميا يجري مع اثنين من المعتقلين الستة للاشتباه بسرقتهما الجدارية في حين يشتبه بأن الأربعة الباقين عمدوا إلى إخفاء آثار السرقة.

ويعتقد أن اللصوص استخدموا أدوات قص ونشر محمولة لخلع باب طوارئ الحريق الذي رسم بانكسي الجدارية عليه قبل أن يجري نقلها في شاحنة، وذلك وفقا لما ذكرته وسائل إعلام إيطالية عندما عثر على العمل الفني.

واقتحم متشددون مسرح باتاكلان، الذي يعتبر أحد أشهر مسارح باريس لحفلات موسيقى الروك، أثناء حفل موسيقي في نوفمبر 2015 في سلسلة هجمات في باريس ومحيطها ما أدى إلى سقوط 130 قتيلا.

المصدر: رويترز