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جونسون: بريطانيا مستعدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي وفق "شروط أستراليا"

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جونسون: بريطانيا مستعدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي وفق
Reuters
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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أبلغت الحكومة البريطانية أستراليا بأنها مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي "بناء على شروط أستراليا" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حول علاقتها المستقبلية بالتكتل.

وأبلغ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون نظيره الأسترالي ماتيوش مورافيتسكي في بيان، اليوم السبت، جاء فيه: "قال جونسون إن بريطانيا ستتفاوض بشكل بناء، إلا أنها ستكون مستعدة بالقدر نفسه للخروج من المرحلة الانتقالية وفق شروط أستراليا إذا لم يتم التوصل لاتفاق".

وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، وجرى الاتفاق على أن تكون الترتيبات الانتقالية سارية حتى 31 ديسمبر، ومن المقرر عقد جولة من "المفاوضات المكثفة" في يوليو المقبل.

المصدر: رويترز

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