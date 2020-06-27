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واعظي: العقوبات على إيران لن تعزز حظوظ فوز ترامب بالرئاسة

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واعظي: العقوبات على إيران لن تعزز حظوظ فوز ترامب بالرئاسة
Reuters Wana News Agency
العاصمة الإيرانية طهران
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قال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، السبت، إن فرض العقوبات وممارسة الإرهاب الاقتصادي والصحي على إيران لن يعزز حظوظ فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.

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وأضاف واعظي أنه ليس أمام أمريكا سوى تعديل سياساتها الخاطئة تجاه إيران والتعويض عنها.

وكانت طهران اعتبرت أن فرض عقوبات أحادية عليها يمثل أحدث نماذج "الإرهاب الأمريكي".

وقال عباس موسوي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إن "الولايات المتحدة الأمريكية أكبر داعم لإرهاب الدولة في العالم، والداعم الرئيس للاحتلال الصهيوني، وهي ليست في موقع يؤهلها للادعاء بأنها تواجه الإرهاب وتصدر الأحكام بشأنه".

وأكد أن "فرض عقوبات أحادية الجانب وممارسة الإرهاب الاقتصادي والطبي الأمريكي على الشعب الإيراني، يمثل أحدث نماذج الإجراءات الإرهابية الأمريكية ضد الشعوب المستقلة في العالم".

المصدر: RT

 

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