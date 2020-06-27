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مقتل أفغانية عاملة بلجنة لحقوق الإنسان وسائق بانفجار في كابل

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مقتل أفغانية عاملة بلجنة لحقوق الإنسان وسائق بانفجار في كابل
Reuters OMAR SOBHANI
عناصر أمنية أفغانية في موقع انفجار بكابل (صورة أرشيفية)
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أفادت لجنة مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان في أفغانستان بأن عبوة ناسفة انفجرت بعد تثبيتها في سيارة تابعة لها بالعاصمة كابل، مما أدى إلى مقتل أفغانية وسائق يعملان لدى اللجنة.

وذكرت لجنة حقوق الإنسان المستقلة في أفغانستان في بيان لها أن فاطمة خليل (24 عاما) منسقة التبرعات، وأحمد جواد فولاد (41 عاما) السائق لدى اللجنة قتلا إثر انفجار العبوة الناسفة في السيارة وهما في طريقهما إلى المكتب اليوم السبت.

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وقالت اللجنة: "هذا أمر لا يمكن التغاضي عنه. اغتيال المدافعين عن حقوق الإنسان جريمة حرب ترتكب خلال الصراع المسلح"، مضيفة أنه سبق وتم استهداف عاملين لديها.

وأكد المتحدث باسم شرطة كابل سقوط قتيلين بانفجار في وقت مبكر من اليوم السبت.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار، ونفى متحدث باسم حركة "طالبان" أي علاقة للحركة بالحادث.

ويأتي الانفجار في وقت حساس يتصاعد فيه العنف في أنحاء أفغانستان، بالرغم من "عملية السلام" في البلاد التي تجرى بوساطة أمريكية.

المصدر: "رويترز"

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